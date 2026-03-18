ترامب يصف استقالة مسؤول في مكافحة الإرهاب احتجاجا على حرب إيران بأنها "أمر جيد"

ترامب يصف استقالة مسؤول في مكافحة الإرهاب احتجاجا على حرب إيران بأنها "أمر جيد"

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن استقالة مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب جوزف كينت احتجاجا على الحرب ضد إيران هو "أمر جيد".
     
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "لطالما اعتقدت أنه ضعيف في مجال الأمن، ضعيف للغاية". وأشار إلى أنه "حين اطلع على بيان استقالته، أدرك أن تركه (المنصب) هو أمر جيد".
     
وبات كينت البالغ 45 عاما والذي عينه ترامب في منصبه، أول مسؤول أميركي رفيع يستقيل احتجاجا على الحرب ضد إيران.
     
وقال العضو السابق في القوات الخاصة "القبعات الخضر" في رسالة استقالته "لا يمكنني بضمير مرتاح أن أدعم الحرب المستمرة في إيران".
     
وأضاف "لم تشكل إيران أي تهديد وشيك لأمتنا، ومن الواضح أننا بدأنا هذه الحرب بسبب ضغوط من إسرائيل وجماعات الضغط الأميركية القوية التابعة لها".
     
وردت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، على ما وصفته ب"الادعاءات الكاذبة" الواردة في رسالة استقالة كينت، واصفة التلميح بأن قرار خوض الحرب قد تم اتخاذه "بناء على تأثير الآخرين" بأنه "مهين ومثير للسخرية".
     
وخدمت شانون زوجة كينت أيضا في الجيش الأميركي وقُتلت في تفجير انتحاري في سوريا عام 2019.
     
وكتب كينت "بصفتي زوجا فقدت زوجتي الحبيبة شانون في حرب صنعتها إسرائيل، لا يمكنني أن أدعم إرسال الجيل القادم للقتال والموت في حرب لا تعود بأي فائدة على الشعب الأميركي ولا تبرر تكلفة حياة الأميركيين".
     
وخدم كينت تحت قيادة تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، حيث قام بتحليل الاستجابة الأميركية للتهديدات الإرهابية وتنسيقها، إضافة إلى عمله كمستشار رئيسي للرئيس ترامب في مجال مكافحة الإرهاب.
     

أخبار دولية

استقالة

مسؤول

مكافحة

الإرهاب

احتجاجا

إيران

بأنها

"أمر

جيد"

