ترامب يصف استقالة مسؤول في مكافحة الإرهاب احتجاجا على حرب إيران بأنها "أمر جيد"
ترامب يصف استقالة مسؤول في مكافحة الإرهاب احتجاجا على حرب إيران بأنها "أمر جيد"
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن استقالة مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب جوزف كينت احتجاجا على الحرب ضد إيران هو "أمر جيد".
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "لطالما اعتقدت أنه ضعيف في مجال الأمن، ضعيف للغاية". وأشار إلى أنه "حين اطلع على بيان استقالته، أدرك أن تركه (المنصب) هو أمر جيد".
وبات كينت البالغ 45 عاما والذي عينه ترامب في منصبه، أول مسؤول أميركي رفيع يستقيل احتجاجا على الحرب ضد إيران.
وقال العضو السابق في القوات الخاصة "القبعات الخضر" في رسالة استقالته "لا يمكنني بضمير مرتاح أن أدعم الحرب المستمرة في إيران".
وأضاف "لم تشكل إيران أي تهديد وشيك لأمتنا، ومن الواضح أننا بدأنا هذه الحرب بسبب ضغوط من إسرائيل وجماعات الضغط الأميركية القوية التابعة لها".
وردت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، على ما وصفته ب"الادعاءات الكاذبة" الواردة في رسالة استقالة كينت، واصفة التلميح بأن قرار خوض الحرب قد تم اتخاذه "بناء على تأثير الآخرين" بأنه "مهين ومثير للسخرية".
وخدمت شانون زوجة كينت أيضا في الجيش الأميركي وقُتلت في تفجير انتحاري في سوريا عام 2019.
وكتب كينت "بصفتي زوجا فقدت زوجتي الحبيبة شانون في حرب صنعتها إسرائيل، لا يمكنني أن أدعم إرسال الجيل القادم للقتال والموت في حرب لا تعود بأي فائدة على الشعب الأميركي ولا تبرر تكلفة حياة الأميركيين".
وخدم كينت تحت قيادة تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، حيث قام بتحليل الاستجابة الأميركية للتهديدات الإرهابية وتنسيقها، إضافة إلى عمله كمستشار رئيسي للرئيس ترامب في مجال مكافحة الإرهاب.
آخر الأخبار
09:13
البيت الأبيض: المسؤول عن مكافحة الإرهاب الذي استقال لم يكن مشاركا في المناقشات المتعلقة بعملية إيران
0
أخبار دولية
2026-03-10
لاريجاني يصف تهديد ترامب بتشديد الضربات على إيران بأنها "جوفاء"
أخبار دولية
2026-03-10
لاريجاني يصف تهديد ترامب بتشديد الضربات على إيران بأنها "جوفاء"
0
آخر الأخبار
2026-01-09
ترامب: إيران في "ورطة كبيرة" مع استمرار الاحتجاجات
آخر الأخبار
2026-01-09
ترامب: إيران في "ورطة كبيرة" مع استمرار الاحتجاجات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:48
روته: أعضاء حلف الأطلسي يعملون على إيجاد سبل لمعاودة فتح مضيق هرمز
أخبار دولية
10:48
روته: أعضاء حلف الأطلسي يعملون على إيجاد سبل لمعاودة فتح مضيق هرمز
0
أخبار دولية
10:35
ميرتس: ألمانيا كانت لتنصح الولايات المتحدة وإسرائيل بعدم شنّ الحرب على إيران
أخبار دولية
10:35
ميرتس: ألمانيا كانت لتنصح الولايات المتحدة وإسرائيل بعدم شنّ الحرب على إيران
0
أخبار دولية
10:33
العراق يعلن توقف تدفقات الغاز الإيراني إلى محطاته الكهربائية بسبب الحرب
أخبار دولية
10:33
العراق يعلن توقف تدفقات الغاز الإيراني إلى محطاته الكهربائية بسبب الحرب
0
أخبار دولية
09:36
ألمانيا وفرنسا تدعوان إلى "خفض التصعيد" في الشرق الأوسط لتجنب "أزمة" عالمية
أخبار دولية
09:36
ألمانيا وفرنسا تدعوان إلى "خفض التصعيد" في الشرق الأوسط لتجنب "أزمة" عالمية
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:46
التلفزيون الإيراني: بدء إطلاق موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة
آخر الأخبار
09:46
التلفزيون الإيراني: بدء إطلاق موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة
0
آخر الأخبار
07:18
بلومبرغ عن مصدر مطلع: استئناف العمل في مصفاة رأس تنورة في السعودية
آخر الأخبار
07:18
بلومبرغ عن مصدر مطلع: استئناف العمل في مصفاة رأس تنورة في السعودية
0
أمن وقضاء
06:38
الأمن العام يمدد التسهيلات للرعايا السوريين والفلسطينيين وتسوية أوضاع العمال الأجانب حتى نهاية حزيران
أمن وقضاء
06:38
الأمن العام يمدد التسهيلات للرعايا السوريين والفلسطينيين وتسوية أوضاع العمال الأجانب حتى نهاية حزيران
0
آخر الأخبار
06:39
الوكالة الوطنية للإعلام: غارتان على وادي زبقين والجميجمة وقصف مدفعي لبلدة دبين
آخر الأخبار
06:39
الوكالة الوطنية للإعلام: غارتان على وادي زبقين والجميجمة وقصف مدفعي لبلدة دبين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:56
شهداء وجرحى جراء تجدد الغارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي
أخبار لبنان
08:56
شهداء وجرحى جراء تجدد الغارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي
0
أخبار لبنان
08:55
غارات استهدفت ثلاثة أحياء سكنية مكتظة في وسط العاصمة... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
08:55
غارات استهدفت ثلاثة أحياء سكنية مكتظة في وسط العاصمة... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:47
وزير الزراعة: لعدم التهافت على المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية فهي متوافرة
أخبار لبنان
08:47
وزير الزراعة: لعدم التهافت على المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية فهي متوافرة
0
أخبار لبنان
08:36
شحادة: الجهود السياسية والدبلوماسية مستمرة… والدولة ملتزمة بدعم المتضررين
أخبار لبنان
08:36
شحادة: الجهود السياسية والدبلوماسية مستمرة… والدولة ملتزمة بدعم المتضررين
0
تقارير نشرة الاخبار
08:30
استهداف جديد للقليعة يوقع طفلة وعمّها…
تقارير نشرة الاخبار
08:30
استهداف جديد للقليعة يوقع طفلة وعمّها…
0
تقارير نشرة الاخبار
08:29
إسرائيل تتوعد بتصعيد على أكثر من جبهة… آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
08:29
إسرائيل تتوعد بتصعيد على أكثر من جبهة… آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
08:28
محادثات أجراها النائب جنبلاط في دارة كرامة: دعم مبادرة عون لوقف النار وتأكيد ضرورة الالتفاف حول الجيش
أخبار لبنان
08:28
محادثات أجراها النائب جنبلاط في دارة كرامة: دعم مبادرة عون لوقف النار وتأكيد ضرورة الالتفاف حول الجيش
0
أخبار لبنان
07:56
الـLBCI في مقابلة خاصة مع تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف الذي حضر الى لبنان ليعاين واقع الأطفال في ظل الحرب
أخبار لبنان
07:56
الـLBCI في مقابلة خاصة مع تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف الذي حضر الى لبنان ليعاين واقع الأطفال في ظل الحرب
0
أخبار دولية
07:51
الكرملين: التقرير عن إرسال صور أقمار صناعية وتقنيات مسيرات لإيران "كاذب"
أخبار دولية
07:51
الكرملين: التقرير عن إرسال صور أقمار صناعية وتقنيات مسيرات لإيران "كاذب"
1
أمن وقضاء
05:51
الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلية لحزب الله في الجنوب واستهدفناها جوًا وقضينا عليها قبل تنفيذ مخططها
أمن وقضاء
05:51
الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلية لحزب الله في الجنوب واستهدفناها جوًا وقضينا عليها قبل تنفيذ مخططها
2
أمن وقضاء
07:27
الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
أمن وقضاء
07:27
الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
3
أخبار لبنان
13:14
الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي
أخبار لبنان
13:14
الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي
4
خبر عاجل
16:39
أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني
خبر عاجل
16:39
أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني
5
أمن وقضاء
01:31
رئيس بلدية القليعة يروي للـLBCI ما يحدث في البلدة
أمن وقضاء
01:31
رئيس بلدية القليعة يروي للـLBCI ما يحدث في البلدة
6
خبر عاجل
12:37
قيادة الجيش نعت 3 شهداء في غارة إسرائيلية على قعقعية الجسر
خبر عاجل
12:37
قيادة الجيش نعت 3 شهداء في غارة إسرائيلية على قعقعية الجسر
7
أمن وقضاء
01:36
ليلة عنيفة شهدتها بيروت... وهذه الصورة من الباشورة
أمن وقضاء
01:36
ليلة عنيفة شهدتها بيروت... وهذه الصورة من الباشورة
8
خبر عاجل
03:14
الجيش الإسرائيلي: إخلاء فوري لسكان المناطق جنوب نهر الزهراني
خبر عاجل
03:14
الجيش الإسرائيلي: إخلاء فوري لسكان المناطق جنوب نهر الزهراني
