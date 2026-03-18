ألمانيا تشكك في أن التدخل العسكري سيؤدي إلى تغيير إيجابي في إيران

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في برلين أن البلاد ترغب في رؤية تغيير داخل إيران، لكن ذلك لن يتحقق بوسائل عسكرية من الخارج.



وقال، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، "نظرا لوحشية هذا النظام وقسوته، من المستحسن أن يحدث تغيير في النظام".



وأضاف: "أعتقد فقط أن هذا يجب أن يحدث من داخل البلاد، ولحسن الحظ هناك محاولات إيجابية في هذا الاتجاه"، مشيرا إلى أن ألمانيا تجري محادثات مع المعارضة.

