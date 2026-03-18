الكرملين: التقرير عن إرسال صور أقمار صناعية وتقنيات مسيرات لإيران "كاذب"

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء إن تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الذي ذكر أن روسيا ترسل لإيران صورا من الأقمار الصناعية وتقنيات لطائرات مسيرة محسنة "خبر كاذب".



ونقلت الصحيفة الثلاثاء عن مصادر مطلعة على الأمر أن روسيا وسعت تعاونها العسكري وإرسال معلومات المخابرات مع إيران، مقدمة صورا من الأقمار الصناعية وتقنيات طائرات مسيرة محسنة لمساعدة طهران في استهداف القوات الأمريكية في المنطقة.