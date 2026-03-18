وكالة تسنيم: استهداف منشآت نفط في جنوب إيران

ذكرت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية أن بعض المنشآت التابعة لقطاع النفط في حقل بارس الجنوبي ومنطقة عسلوية في إيران تعرضت لهجوم اليوم الأربعاء، مضيفة أن حجم الأضرار لم يتضح بعد.



وأضافت الوكالة أن منشآت بتروكيماوية في حقل بارس الجنوبي كانت من بين الأهداف.