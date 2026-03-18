وزيرة خارجية السويد: إعدام أحد مواطنينا في إيران

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرجارد، إنه جرى إعدام مواطن سويدي في إيران.وقالت الوزيرة، في بيان، "إن عقوبة الإعدام عقوبة غير إنسانية وقاسية ولا رجعة فيها. وتدين السويد، إلى جانب بقية دول الاتحاد الأوروبي، تطبيقها تحت أي ظرف".