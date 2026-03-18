قطر تعتبر استهداف منشآت غاز إيرانية "خطوة خطرة وغير مسؤولة"

ندّدت قطر بتعرض منشآت في حقل رئيسي للغاز مشترك بينها وبين إيران، لضربات في إطار الحرب الأميركية-الإسرائيلية على طهران، معتبرة أنها "خطوة خطرة وغير مسؤولة".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على منصة إكس إن "الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت مرتبطة بحقل بارس الجنوبي في إيران والذي يمثل امتدادا لحقل غاز الشمال في قطر، هو خطوة خطرة وغير مسؤولة".



وأضاف أن "استهداف البنية التحتية للطاقة يُعد تهديدا لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة فيها"، مجددا موقف الدوحة بـ"ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية".