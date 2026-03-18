غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها أي معلومات بشأن حالة منشأة التخصيب الإيرانية الجديدة في أصفهان

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الوكالة ليس لديها أي معلومات بشأن حالة منشأة التخصيب الإيرانية الجديدة في أصفهان، والواقعة داخل مجمع نووي تحت الأرض.



وقال غروسي الذي يزور واشنطن لحضور مؤتمر وإجراء محادثات مع مسؤولين في إدارة ترامب: "إنها (المنشأة) موجودة تحت الأرض، لكننا لم نتمكن من زيارتها بعد".