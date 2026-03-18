روسيا تدين "الهجوم غير المسؤول" على محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية

دانت روسيا "الهجوم غير المسؤول" الذي استهدف مساء الثلاثاء محطة بوشهر للطاقة النووية التي بنتها موسكو في جنوب إيران، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية عنه.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "ندين بشدة هذا الهجوم غير المسؤول وغير المقبول على الإطلاق والذي استهدف المحيط الداخلي لمحطة بوشهر للطاقة النووية، على بعد أمتار قليلة من وحدة تشغيلية".