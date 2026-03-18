العراق يعلن توقف تدفقات الغاز الإيراني إلى محطاته الكهربائية بسبب الحرب

أعلنت السلطات العراقية توقف تدفقات الغاز الإيراني "بشكل كامل" إلى محطاتها الكهربائية بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدة أن ذلك سيؤثر على منظومة الكهرباء في بلد يعاني انقطاعات يومية للتيار.



وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية إنه "نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة، توقفت قبل ساعة تدفقات الغاز الإيراني إلى العراق بشكل كامل، ما تسبب بخروج نحو 3100 ميغاواط عن الخدمة"، ما سيؤثر على "المنظومة بالتأكيد".



ورغم وفرة احتياطات النفط والغاز في العراق، تعتمد محطات توليد الطاقة فيه بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران.