ميرتس: ألمانيا كانت لتنصح الولايات المتحدة وإسرائيل بعدم شنّ الحرب على إيران
2026-03-18 | 10:35
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن ألمانيا كانت لتنصح الولايات المتحدة وإسرائيل بعدم شنّ الحرب على إيران، والتي تقترب من إتمام أسبوعها الثالث وامتدت تداعياتها الى عموم الشرق الأوسط وأسواق الطاقة عالميا.
وقال ميرتس: "نشارك إسرائيل والولايات المتحدة الهدف بأنه لا يجدر بعد الآن أن تشكل إيران خطرا". وأضاف: "على مدى سنوات وعقود، انتهك النظام الإيراني قاعدة تلو الأخرى، نشر الإرهاب في العالم وزعزع استقرار محيطه. يتحمل هذا النظام المسؤولية عن الأزمة الراهنة في المنطقة".
وتابع: "لكن في الوقت عينه، أوضحنا أن لدينا العديد من الأسئلة بشأن هذه الحرب"، مشيرا الى أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تقدما "خطة مقنعة عن كيف ستنجح هذه العملية".
ولفت الى أن واشنطن "لم تستشر" برلين بشأن شنّ الحرب، وأن الأخيرة كانت "لتنصح بعدم اتباع هذا المسار"، مشددا على أنه "مهما استمرت هذه الحرب، لن يكون لنا دور فيها".
ودعا ميرتس الى وضع حد للحرب في أسرع ما يمكن، قائلا: "لأوروبا مصلحة في نهاية سريعة للحرب، والحؤول دون تصعيد إقليمي إضافي، وفي تجنّب تفكك إيران كدولة"، محذرا من أن انهيارا كهذا "سيقوّض أمننا بشكل بالغ... ستكون له تداعيات سلسلة على امداداتنا بالطاقة، ويمكن أن يثير موجات هجرة هائلة".
روته: أعضاء حلف الأطلسي يعملون على إيجاد سبل لمعاودة فتح مضيق هرمز
العراق يعلن توقف تدفقات الغاز الإيراني إلى محطاته الكهربائية بسبب الحرب
آخر الأخبار
09:40
ميرتس: الحرب في الشرق الأوسط تضر بالجميع بما في ذلك الولايات المتحدة
2026-03-17
ترامب: ستارمر ارتكب "خطأ بالغا" بعدم دعم الولايات المتحدة في حرب إيران
2026-01-03
السفارة الأميركية في فنزويلا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى البلاد والاحتماء في أماكنهم
2026-03-04
مصادر لرويترز: الولايات المتحدة والأكراد يبحثون شن عملية عسكرية ضد إيران
14:59
الرياض تستضيف اجتماعاً تشاورياً لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية لبحث أمن المنطقة... إليكم التفاصيل
14:41
ليلة الصواريخ تغيّر قواعد الاشتباك: تصعيد إسرائيلي على جبهتي إيران ولبنان
14:30
الحرب ضد إيران مستمرّة... ماذا أمام واشنطن من خيارات؟
14:29
الخليج يؤمّن مسارات جديدة لتدفّق الغذاء
13:19
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة استهدف بلدة صريفا بالقرب من المدرسة الرسمية
2026-03-17
استهداف آلية ودراجة لعسكريين في الجيش اللبناني بمسيّرتين على طريق قعقعية الجسر وإصابة خمسة جنود
2026-03-12
مجتبى خامنئي: إيران لن تمتنع عن الثأر لدماء شهدائها
01:13
جنبلاط تلقى اتصالاً من سلام... وتشديد على الوحدة والتضامن
15:03
ألحان الوفاء: أطفال من الجالية اللبنانية في الإمارات يغنون امتنانهم لوطنهم الثاني
14:59
الرياض تستضيف اجتماعاً تشاورياً لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية لبحث أمن المنطقة... إليكم التفاصيل
14:41
ليلة الصواريخ تغيّر قواعد الاشتباك: تصعيد إسرائيلي على جبهتي إيران ولبنان
14:35
الميدان إلى مزيد من التصعيد وفرنسا تحاول إشعال نار التفاوض
14:30
الحرب ضد إيران مستمرّة... ماذا أمام واشنطن من خيارات؟
14:29
الخليج يؤمّن مسارات جديدة لتدفّق الغذاء
14:27
مضيق هرمز: لماذا لا يكفي أسطول لحماية شريان العالم؟
14:25
ضربة لشريان الطاقة الإيراني: استهداف حقل بارس يهزّ المنطقة
14:22
حتى في زمن الحرب: الغش والإحتيال "ماشيين"... والمصير شمع أحمر
أمن وقضاء
05:51
الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلية لحزب الله في الجنوب واستهدفناها جوًا وقضينا عليها قبل تنفيذ مخططها
07:27
الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
13:53
أدرعي: قضينا على قائد فرقة الإمام حسين خلال أسبوع من عملية القضاء على سلفه
16:39
أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني
01:31
رئيس بلدية القليعة يروي للـLBCI ما يحدث في البلدة
01:36
ليلة عنيفة شهدتها بيروت... وهذه الصورة من الباشورة
06:35
أدرعي يوجه إنذارا لسكان جنوب لبنان: الجيش الإسرائيلي ينوي مهاجمة معابر على نهر الليطاني بدءا من ساعات الظهر
03:14
الجيش الإسرائيلي: إخلاء فوري لسكان المناطق جنوب نهر الزهراني
