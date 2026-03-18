ميرتس: ألمانيا كانت لتنصح الولايات المتحدة وإسرائيل بعدم شنّ الحرب على إيران

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن ألمانيا كانت لتنصح الولايات المتحدة وإسرائيل بعدم شنّ الحرب على إيران، والتي تقترب من إتمام أسبوعها الثالث وامتدت تداعياتها الى عموم الشرق الأوسط وأسواق الطاقة عالميا.



وقال ميرتس: "نشارك إسرائيل والولايات المتحدة الهدف بأنه لا يجدر بعد الآن أن تشكل إيران خطرا". وأضاف: "على مدى سنوات وعقود، انتهك النظام الإيراني قاعدة تلو الأخرى، نشر الإرهاب في العالم وزعزع استقرار محيطه. يتحمل هذا النظام المسؤولية عن الأزمة الراهنة في المنطقة".



وتابع: "لكن في الوقت عينه، أوضحنا أن لدينا العديد من الأسئلة بشأن هذه الحرب"، مشيرا الى أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تقدما "خطة مقنعة عن كيف ستنجح هذه العملية".



ولفت الى أن واشنطن "لم تستشر" برلين بشأن شنّ الحرب، وأن الأخيرة كانت "لتنصح بعدم اتباع هذا المسار"، مشددا على أنه "مهما استمرت هذه الحرب، لن يكون لنا دور فيها".



ودعا ميرتس الى وضع حد للحرب في أسرع ما يمكن، قائلا: "لأوروبا مصلحة في نهاية سريعة للحرب، والحؤول دون تصعيد إقليمي إضافي، وفي تجنّب تفكك إيران كدولة"، محذرا من أن انهيارا كهذا "سيقوّض أمننا بشكل بالغ... ستكون له تداعيات سلسلة على امداداتنا بالطاقة، ويمكن أن يثير موجات هجرة هائلة".