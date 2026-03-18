روته: أعضاء حلف الأطلسي يعملون على إيجاد سبل لمعاودة فتح مضيق هرمز

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أن أعضاء الحلف يناقشون كيفية معاودة فتح مضيق هرمز.



وأضاف روته لصحفيين في خلال زيارة إلى النرويج: "نتفق جميعا، بالطبع، على ضرورة معاودة فتح التجارة. وما أعرفه هو أن الحلفاء يعملون معا، ويناقشون كيفية تحقيق ذلك. إنهم يعملون على ذلك على نحو جماعي، لإيجاد سبيل للمضي قدما".