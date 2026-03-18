الرئيس الإيراني يؤكد مقتل وزير الاستخبارات اسماعيل خطيب

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مقتل وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب في الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، منددا بـ"الاغتيال الجبان".



ولم يذكر بزشكيان في منشور على إكس الجهة التي نفذت الهجوم، لكن وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن في وقت سابق "القضاء" على خطيب.



وقال بزشكيان إن "الاغتيال الجبان للزملاء الأعزاء إسماعيل خطيب وعلي لاريجاني وعزيز ناصر زاده، مع عدد من أفراد أسرهم ومرافقيهم، أدخلنا في حزن"، في إشارة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ووزير الدفاع اللذين قُتلا مؤخرا.

