إصابة مطار بن غوريون بـ"شظايا" إثر هجوم صاروخي إيراني

أفاد الجيش الإسرائيلي وكالة فرانس برس الأربعاء بأن مطار بن غوريون قرب تل أبيب أصيب بـ"شظايا" إثر هجوم صاروخي إيراني، من دون أن يحدد تاريخ ذلك.



وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات خاصة جاثمة في المطار الدولي تعرضت لأضرار جراء الهجوم. ورفعت الرقابة العسكرية حظر النشر عن هذه الواقعة الأربعاء، لكنها لم تسمح بكشف تاريخها.

