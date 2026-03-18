وزير خارجية الفاتيكان يدعو ترامب لإنهاء الحرب مع إيران ويحث إسرائيل على وقف ضرباتها على لبنان

دعا وزير خارجية الفاتيكان الكردينال الإيطالي بيترو بارولين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب المتصاعدة على إيران في أسرع وقت ممكن، كما حث إسرائيل على وقف ضرباتها على لبنان.



وقال في نداء مباشر غير معتاد: "أقول أنهوا الحرب في أسرع وقت ممكن... واتركوا لبنان وشأنه".



وأضاف: "هذه الرسالة موجهة أيضا إلى الإسرائيليين".