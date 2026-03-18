السعودية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلنت المملكة العربية السعودية أن الخميس هو المكمل لشهر رمضان والجمعة هو أول أيام عيد الفطر.



وقالت وكالة الأنباء السعودية: "المحكمة العليا تُقرر أن... يوم الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك".