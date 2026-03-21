الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بتعرض موقع نطنز النووي لهجوم

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشور على منصة إكس، أن إيران أبلغتها بأن موقع نظنز لتخصيب اليورانيوم تعرض لهجوم اليوم.وأفادت الوكالة بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج الموقع، مشيرة الى أنها تنظر في البلاغ.