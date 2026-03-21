وزير الدفاع الإسرائيلي: وتيرة الضربات على إيران "ستزداد في شكل كبير" في الأيام المقبلة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "وتيرة الغارات" الإسرائيلية الأميركية على إيران "ستزداد في شكل كبير" في الأيام المقبلة.



ونقل بيان عن كاتس قوله خلال اجتماع لتقويم الوضع إن "وتيرة الضربات التي ستنفذها القوات الإسرائيلية والجيش الأميركي ضد نظام الإرهاب الإيراني والبنى التحتية التي يستند إليها ستزداد في شكل كبير" اعتبارا من الأحد.



وأضاف كاتس: "الحملة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستتواصل (...) ولن نتوقف ما لم تتحقق كل أهداف الحرب".