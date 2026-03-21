رئيس وزراء الهند تحدث مع الرئيس الإيراني: أكدت أهمية ضمان بقاء الممرات الملاحية مفتوحة وآمنة

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في منشور على منصة إكس، أنه تحدث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.



وذكر مودي أنه ندد بالهجمات على البنية التحتية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية ضمان بقاء الممرات الملاحية مفتوحة وآمنة.



وقال: "عبرت عن تقديري لدعم طهران المتواصل لأمن وسلامة مواطني الهند في إيران".