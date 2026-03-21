أكثر من 20 دولة تبدي رغبتها في المساهمة بالجهود لتأمين مضيق هرمز

أبدت أكثر من 20 دولة رغبتها في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، منددة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.



وقالت 22 دولة، غالبيتها أوروبية بالإضافة إلى البحرين والإمارات: "نعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق"، مضيفة: "نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري".



وأضافت في بيان مشترك: "ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية".



