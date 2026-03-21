الحرس الثوري الإيراني يعلن إصابة مقاتلة إف-16 إسرائيلية

أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني أنها أصابت مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16 فوق وسط إيران.



وأوضح الحرس الثوري على موقعه سباه نيوز أن "مقاتلة معادية من طراز إف-16 تابعة للنظام الصهيوني أصيبت في الساعة 3,45 فجرا في وسط إيران".



وكان الجيش الإسرائيلي أفاد في وقت سابق بأن صاروخ أرض-جو أُطلق باتجاه طائرة إسرائيلية خلال "نشاط عملياتي" في إيران، من دون أن يحدد نوع الطائرة.



وأضاف أن "أي ضرر لم يلحق بالطائرة".



ولم يتضح على الفور ما إذا كانت التصريحات الإيرانية والإسرائيلية تشير إلى الحادث نفسه.



كذلك، نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة تظهر دخانا في السماء، مؤكدة أن طائرة أخرى أصيبت، من دون تحديد نوعها أو ما إذا كانت تابعة لإسرائيل أم للولايات المتحدة.



ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من صحة الصورة أو سبب الدخان.



وتأتي هذه التقارير بعد أيام من إعلان الحرس الثوري الإيراني أن مقاتلة أميركية من طراز إف-35 "أصيبت وتعرضت لأضرار بالغة في أجواء وسط إيران".



وأفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية الخميس نقلا عن مصدرين مطلعين على المسألة أن مقاتلة أميركية من طراز إف-35 "نفذت هبوطاً اضطراريا في قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط بعدما أصيبت بما يُعتقد أنه نيران إيرانية".

