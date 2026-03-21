الحرس الثوري الإيراني يعلن إصابة مقاتلة إف-16 إسرائيلية

أخبار دولية
2026-03-21 | 11:06
مشاهدات عالية
الحرس الثوري الإيراني يعلن إصابة مقاتلة إف-16 إسرائيلية

أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني أنها أصابت مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16 فوق وسط إيران.
     
وأوضح الحرس الثوري على موقعه سباه نيوز أن "مقاتلة معادية من طراز إف-16 تابعة للنظام الصهيوني أصيبت في الساعة 3,45 فجرا في وسط إيران".
     
وكان الجيش الإسرائيلي أفاد في وقت سابق بأن صاروخ أرض-جو أُطلق باتجاه طائرة إسرائيلية خلال "نشاط عملياتي" في إيران، من دون أن يحدد نوع الطائرة. 
     
وأضاف أن "أي ضرر لم يلحق بالطائرة".
     
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت التصريحات الإيرانية والإسرائيلية تشير إلى الحادث نفسه.
     
كذلك، نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة تظهر دخانا في السماء، مؤكدة أن طائرة أخرى أصيبت، من دون تحديد نوعها أو ما إذا كانت تابعة لإسرائيل أم للولايات المتحدة.
     
ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من صحة الصورة أو سبب الدخان.
     
وتأتي هذه التقارير بعد أيام من إعلان الحرس الثوري الإيراني أن مقاتلة أميركية من طراز إف-35 "أصيبت وتعرضت لأضرار بالغة في أجواء وسط إيران".
     
وأفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية الخميس نقلا عن مصدرين مطلعين على المسألة أن مقاتلة أميركية من طراز إف-35 "نفذت هبوطاً اضطراريا في قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط بعدما أصيبت بما يُعتقد أنه نيران إيرانية".
     

أخبار دولية

الحرس الثوري الإيراني

مقاتلة إف-16

الجيش الإسرائيلي

ليبيا تستعين بشركة متخصصة للتعامل مع ناقلة غاز روسية متضررة قرب سواحلها
أكثر من 20 دولة تبدي رغبتها في المساهمة بالجهود لتأمين مضيق هرمز
آخر الأخبار
08:04

الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية استهدفت مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 16 في المناطق المركزية بإيران

أخبار دولية
2026-03-20

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل المتحدث باسمه في ضربات إسرائيلية أميركية

آخر الأخبار
2026-03-01

الحرس الثوري الإيراني: الهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة 560 عسكرياً أميركياً

آخر الأخبار
2026-03-19

الحرس الثوريّ الإيرانيّ: دفاعاتنا الجوية أصابت مقاتلة أميركية من نوع إف 35 في سماء وسط إيران فجرًا

أخبار دولية
18:23

نتنياهو يتوعد بمواصلة ضرب "الأعداء" بعد "ليلة صعبة للغاية"

أخبار دولية
16:27

الوكالة الدولية الذرية تدعو الى ضبط النفس بعد الضربة الإيرانية على مدينة ديمونا

أخبار دولية
15:16

مجموعة السبع: مستعدون لاتخاذ إجراءات لدعم إمدادات الطاقة العالمية​

أخبار دولية
13:21

قبرص: بريطانيا قالت إن قاعدتيها لدينا لن تُستخدما في حرب إيران

أخبار لبنان
2026-03-16

تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله

أخبار لبنان
08:58

سلسلة غارات استهدفت جبل الريحان... إليكم الصورة من النبطية

أخبار لبنان
2026-03-18

منظمة الهجرة الدولية: نحو 120 ألف سوري عادوا إلى بلدهم منذ بدء الحرب في لبنان

آخر الأخبار
2026-03-18

غارتان جديدتان على سحمر

تقارير نشرة الاخبار
17:39

استهداف منطقة سكنية في عراد جنوب اسرائيل… إليكم التفاصيل

آخر الأخبار
17:36

مشاهد من الاستهداف الإيراني على المنطقة السكنية في عراد - جنوب إسرائيل

تقارير نشرة الاخبار
15:04

الأم... قلب أقوى من كل شيء!

تقارير نشرة الاخبار
14:32

الصحة النفسية في زمن الحرب… كيف نحمي أطفالنا من الخوف؟

تقارير نشرة الاخبار
14:29

تصعيد إسرائيلي بعد هجوم حزب الله… إليكم أحدث التطورات على الجبهات

أخبار لبنان
14:28

الاتحاد النسائي التقدمي قرر إحياء عيد الأم إلى جانب الأمهات النازحات في أكثر من 50 مركز إيواء

تقارير نشرة الاخبار
14:27

تصعيد إيراني في قطاع الطاقة… ما أبرز الأهداف التي طالتها الضربات؟

تقارير نشرة الاخبار
14:22

إغلاق هرمز يخلق فجوة نفطية عالمية… كيف تحاول واشنطن تعويض 5 ملايين برميل يوميًا؟

تقارير نشرة الاخبار
14:21

النبطية خلت من الناس ومن فرحة العيد

أمن وقضاء
15:47

قوى الأمن: توخي الحذر على المسلك الغربي لجسر الكازينو باتّجاه بيروت بسبب تصدّع أعمدة الباطون والواقي الحديدي

أخبار دولية
03:31

أميركا تصدر إعفاء من العقوبات لمدة 30 يومًا لبيع نفط إيراني ّ في عرض البحر

حال الطقس
02:33

منخفض جويّ مستمر وانخفاض بدرجات الحرارة وامطار غزيرة

آخر الأخبار
07:55

أكسيوس عن مصدر: لدى واشنطن وإسرائيل معلومات استخبارية تشير إلى أن مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة

خبر عاجل
16:34

السعودية تأمر الملحق العسكري الإيراني و4 من موظفي السفارة بمغادرة البلاد

خبر عاجل
14:40

الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت صاروخا بعيد المدى لأول مرة منذ بدء "عملية الأسد الزائر" يمكن أن يصل مداه إلى 4000 كيلومتر

أمن وقضاء
15:53

قوي الأمن: تدابير سير في محلّة قناطر الزبيدة – الحازمية بسبب انهيار التربة

خبر عاجل
16:55

هيئة البث الإسرائيلية: الدفاعات حاولت اعتراض صاروخ إيراني لكنه أصاب مباشرة منطقة سكنية في عراد وأوقع عشرات المصابين

