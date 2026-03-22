الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
13
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إصابة العشرات إثر سقوط صاروخين أطلقتهما إيران على بلدتين في إسرائيل
أخبار دولية
2026-03-22 | 14:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إصابة العشرات إثر سقوط صاروخين أطلقتهما إيران على بلدتين في إسرائيل
استيقظت بلدتان في جنوب إسرائيل اليوم الأحد على أضرار واسعة النطاق بعد أن أخفقت الدفاعات الجوية في اعتراض صاروخين إيرانيين خلال الليل، ما أدى إلى إصابة عشرات المدنيين في واحدة من أسوأ الهجمات التي شهدتها إسرائيل حتى الآن خلال هذه الحرب.
ومع بزوغ الفجر، اتضح حجم الأضرار في بلدة عراد الصحراوية إذ أصابت ضربة مبنى سكني متعدد الطوابق، حيث دمر الانفجار طوابق بأكملها.
ووصف مستشفى سوروكا، في جنوب إسرائيل، الهجمات بأنها كارثة جماعية. وفي عراد، قال المستشفى إنه استقبل 31 شخصا، بينهم 18 طفلا، من بينهم تسعة على الأقل في حالة خطيرة. كما أُصيب العشرات بجروح طفيفة.
وأظهرت لقطات فيديو تحققت منها رويترز ألسنة اللهب وهي تلتهم الطابق العلوي من مبنى سكني بعد وقت قصير من الضربة. وانتقلت فرق البحث والإنقاذ من طابق إلى آخر داخل المباني المتضررة.
وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ناداف شوشاني إن الضربتين نفذتا بصواريخ باليستية تقليدية. ورفض التعليق عندما سئل عن النتائج الأولية للتحقيق العسكري في فشل اعتراض الصاروخين.
أخبار دولية
العشرات
صاروخين
أطلقتهما
إيران
بلدتين
إسرائيل
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-21
الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديي احتياط إثر سقوط شظايا قذيفة هاون أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مبنى وسط إسرائيل إثر سقوط شظايا
الداخلية البحرينية: إصابة 3 أشخاص وأضرار مادية بمبنى إحدى الجامعات بمنطقة المحرق إثر سقوط شظايا صاروخ
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق إنذار مبكر شمال إسرائيل إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران
ويتكوف يؤكد إحراز تقدّم خلال محادثات مع أوكرانيا
زيلينسكي: روسيا تحاول تكثيف هجماتها
مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة: إما فتح مضيق هرمز بالقوة وإما ترك المهمة للآخرين
22 دولة تبدي استعدادها للمساهمة في تأمين مضيق هرمز... وروته يحدد إطار عمل هذا التحالف
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
عراقجي: قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الحرس الثوري سيؤدي لتقليص دوره بشأن الملفات المتعلقة بمنطقتنا
التلفزيون الإيراني: مقتل علي محمد نائيني المتحدث باسم الحرس الثوري
الرئيس عون مستقبلًا رئيسة المجلس الأعلى للجمارك بالوكالة ريما مكي والعضوين غراسيا قزي ووسام الغوش: التطوّر التقني في تجهيزات الجمارك يجب أن يتزامن مع زيادة موارد الدولة ومنع التهريب والتلاعب في فرض الرسوم الجمركية
سلام: لن نسمح باستخدام لبنان منصة للإضرار بالدول العربية... والدولة تبقى الملاذ الوحيد
سيناريو عزل البقاع عن الجنوب وارد لكن صعب
مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة: إما فتح مضيق هرمز بالقوة وإما ترك المهمة للآخرين
من ملعب إلى مخيّم… المدينة الرياضية على خطّ النزوح
اسرائيل تتوغّل ببطء جنوبا وسط تصدٍّ من حزب الله
22 دولة تبدي استعدادها للمساهمة في تأمين مضيق هرمز... وروته يحدد إطار عمل هذا التحالف
إسرائيل تبحث عن ممرّات طاقة… ولبنان كان في قلبها
إسرائيل تسعى لعزل جنوب لبنان… تدمير الجسور وتصعيد على الجبهات
مقدمة النشرة المسائية 22-3-2026
الجيش الاسرائيلي: دهم مبان عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان والعثور على وسائل قتالية
أدرعي: سنهاجم جسر القاسمية - جسر الأوتوستراد الساحلي وندعو المدنيين إلى التوجه شمال نهر الزهراني
وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء: الموقع في الكرنتينا يتم تجهيزه كإجراء احتياطي وليس للإستخدام الفوري
أدرعي: قضينا على قائد القوات الخاصة في وحدة قوة الرضوان وعلى عناصر إضافية من حزب الله
أدرعي: قضينا على مسؤول بارز في منظومة التمويل التابعة لحماس في لبنان
منخفض جوي بارد مستمر...
الجيش الإسرائيلي: دمرنا معبرًا فوق نهر الليطاني استخدمه عناصر حزب الله للتنقل من شمال الليطاني إلى جنوبه
وزارة الأشغال: المعلومات المتداولة حول تضرر أعمدة جسر الكازينو غير دقيقة
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More