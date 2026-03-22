إصابة العشرات إثر سقوط صاروخين أطلقتهما إيران على بلدتين في إسرائيل

استيقظت بلدتان في جنوب إسرائيل اليوم الأحد على أضرار واسعة النطاق بعد أن أخفقت الدفاعات الجوية في اعتراض صاروخين إيرانيين خلال الليل، ما أدى إلى إصابة عشرات المدنيين في واحدة من أسوأ الهجمات التي شهدتها إسرائيل حتى الآن خلال هذه الحرب.



ومع بزوغ الفجر، اتضح حجم الأضرار في بلدة عراد الصحراوية إذ أصابت ضربة مبنى سكني متعدد الطوابق، حيث دمر الانفجار طوابق بأكملها.



ووصف مستشفى سوروكا، في جنوب إسرائيل، الهجمات بأنها كارثة جماعية. وفي عراد، قال المستشفى إنه استقبل 31 شخصا، بينهم 18 طفلا، من بينهم تسعة على الأقل في حالة خطيرة. كما أُصيب العشرات بجروح طفيفة.



وأظهرت لقطات فيديو تحققت منها رويترز ألسنة اللهب وهي تلتهم الطابق العلوي من مبنى سكني بعد وقت قصير من الضربة. وانتقلت فرق البحث والإنقاذ من طابق إلى آخر داخل المباني المتضررة.



وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ناداف شوشاني إن الضربتين نفذتا بصواريخ باليستية تقليدية. ورفض التعليق عندما سئل عن النتائج الأولية للتحقيق العسكري في فشل اعتراض الصاروخين.