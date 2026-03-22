زيلينسكي: روسيا تحاول تكثيف هجماتها

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد أن روسيا حاولت تكثيف هجماتها خلال الأسبوع الماضي، مستفيدة من الظروف الجوية الأكثر ملاءمة، موضحا أن ذلك أدى إلى ارتفاع عدد القتلى والجرحى.



وقال في منشور على منصة إكس: "في منطقة دونيتسك، لم يطرأ تغير كبير على مواقعنا خلال الأسبوع الماضي".



وأضاف: "في منطقة خاركيف والمناطق الحدودية في منطقة سومي، نلاحظ محاولات من قبل المحتل للتقدم من الحدود... الوحدات الروسية التي تنفذ هذه المحاولات تتعرض للتدمير".