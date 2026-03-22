ويتكوف يؤكد إحراز تقدّم خلال محادثات مع أوكرانيا

أكّد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأحد إحراز تقدم خلال محادثات مع أوكرانيا في شأن إنهاء الحرب مع روسيا، وهو هدف تعهّد الرئيس دونالد ترامب إنجازه عند تولّيه منصبه قبل 14 شهرا.



وكتب ويتكوف على منصة إكس أن "المحادثات الذي استمرت يومين في فلوريدا ركّزت على المزيد من تقليص الفجوات ومعالجة القضايا العالقة، وشهدت تقدّما في مسألة إنسانية أساسية".



وضغط ترامب مرارا على أوكرانيا لتقديم تنازلات من أجل إنهاء الحرب التي بدأتها روسيا في شباط 2022.