ترامب يعلن إرجاء الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية بعد محادثات "جيدة جدّا"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بإرجاء الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية التي هدد بها بعد "محادثات جيّدة جدا ومثمرة" مع طهران، مشيرا إلى أن المفاوضات ستتواصل هذا الأسبوع.



وقال ترامب على "تروث سوشال" إن الولايات المتحدة وإيران "أجرتا خلال اليومين الماضيين محادثات جيّدة جدا ومثمرة في ما يتعلّق بالحل الشامل والكامل للأعمال العدائية بيننا في الشرق الأوسط".



وأضاف "بناء على فحوى ونبرة" المحادثات "التي ستتواصل خلال الأسبوع، وجّهت وزارة الحرب بتأجيل جميع الضربات العسكرية على محطات الطاقة والبنى التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام، شرط نجاح الاجتماعات الجارية".

