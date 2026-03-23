بريطانيا ترحب بالأنباء عن محادثات بناءة بين ترامب وإيران

رحب متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالأنباء التي تشير إلى إجراء محادثات بناءة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيران، في ظل سعي بريطانيا لخفض التصعيد في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز.



وردا على سؤال حول إعلان ترامب تأجيل الضربات الجوية على محطات الكهرباء الإيرانية عقب محادثات "جيدة للغاية" مع طهران، قال المتحدث باسم ستارمر "نرحب بأي تقارير عن محادثات بناءة".



وأضاف المتحدث للصحفيين "أكدنا دوما أن من مصلحة العالم أن يتم التوصل إلى حل سريع للحرب، وأن هناك أهمية خاصة لإعادة فتح مضيق هرمز".