الاتحاد الأوروبي يرحب بتأجيل ترامب قصف محطات الكهرباء الإيرانية

رحبت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم شن أي هجمات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية.



وقالت كالاس التي كانت تجتمع مع وزير خارجية نيجيريا يوسف توجار في أبوجا، إن الهجمات على البنية التحتية تسبب الفوضى في المنطقة وتؤدي إلى تصعيد هذه الحرب بشكل أكبر.



وذكر ترامب أنه أصدر أوامر بتأجيل أي ضربات عسكرية ضد محطات الكهرباء الإيرانية لمدة خمسة أيام.