الخارجية المصرية: القاهرة تواصل جهودها لخفض التصعيد

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة تواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد وتدعو الى انتهاز مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة لتغليب الحوار.



وقالت في بيان: "تبذل مصر جهودا دؤوبة وتواصل اتصالاتها الحثيثة وجهودها المكثفة مع كل الأطراف المعنية على مدار الأيام الأخيرة لمنع الوصول إلي نقطة اللاعودة ووقف التصعيد في المنطقة وتجنب الانزلاق إلي الفوضي الشاملة".



وذكر مراسل لموقع أكسيوس الأمريكي في وقت سابق اليوم أن مسؤولين كبارا من تركيا ومصر وباكستان أجروا محادثات منفصلة مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.



ونقل المراسل باراك رافيد عن مصدر أميركي لم يكشف عن اسمه أن النقاش دار حول إنهاء الحرب وحل كل القضايا العالقة.