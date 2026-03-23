نتنياهو: سنواصل ضرب إيران ولبنان... وسنحمي مصالحنا الحيوية في كل الظروف

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه تحدث الى الرئيس الأميركي، مشيرا إلى أنّ دونالد ترامب يعتقد أنّ المكاسب الأميركية الإسرائيلية في إيران يمكن تحويلها إلى اتفاق تفاوضي يحمي مصالح إسرائيل.



وقال نتنياهو في بيان عبر الفيديو، إنّ "الرئيس ترامب يعتقد أنّ هناك فرصة للاستفادة من الإنجازات الهائلة التي حققها الجيشان الإسرائيلي والأميركي، من أجل تحقيق أهداف الحرب في اتفاق من شأنه أن يحمي مصالحنا الحيوية".



وأضاف: "سنحمي مصالحنا الحيوية في كل الظروف". وتابع: "في الوقت ذاته، سنواصل ضرب إيران ولبنان".



وجدد نتنياهو تأكيده أنّ الغارات المتواصلة "تسحق برنامج الصواريخ والبرنامج النووي" الإيراني، قائلا إنّها "تلحق أضرارا جسيمة بحزب الله".



وأضاف: "قبل أيام قليلة فقط، قمنا بتصفية اثنين آخرين من العلماء النوويين (الإيرانيين)، وهذه ليست النهاية".