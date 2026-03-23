مصدران لرويترز: إطلاق صواريخ من الموصل بالعراق باتجاه قاعدة أميركية في سوريا

كشف مصدران أمنيان عراقيان لرويترز أن سبعة صواريخ على الأقل أطلقت من منطقة ربيعة في العراق باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في شمال شرق سوريا اليوم الاثنين.



ولم يذكر المصدران أي تفاصيل إضافية عن الهجوم.



وذكرا أنه تم العثور على منصة إطلاق صواريخ في منطقة ربيعة بغرب الموصل كما تم ضبط مركبة محترقة استُخدمت لإطلاق الصواريخ السبعة باتجاه سوريا.