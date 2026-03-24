سبعة قتلى في قصف على مقرّ للحشد الشعبي في غرب العراق

قُتل فجر الثلاثاء سبعة عناصر من الحشد الشعبي في قصف على مقرّ لعملياته في محافظة الأنبار بغرب العراق، على ما قال مصدر في الحشد لوكالة فرانس برس، ناسبا الضربة إلى الولايات المتحدة.وتحدّث مصدر في الحشد الشعبي لفرانس برس عن تسجيل "7 قتلى بينهم قائد عمليات الحشد (في الأنبار) مع مساعده وعدد من عناصر حمايته (...) و13 جريحا، في قصف أميركي على مقر لعمليات الحشد في قاعدة الحبانية في محافظة الأنبار".وحصل القصف خلال "اجتماع يضم قياديين، ولا يزال بعضهم تحت الأنقاض"، بحسب المصدر نفسه.وقال مسؤول أمني لفرانس برس إن "الجرحى وصلوا إلى مستشفى الخالدية، فيما تدعو المساجد أهالي مدينة الخالدية إلى التبرّع بالدم".