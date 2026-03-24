كيم: وضع كوريا الشمالية كدولة نووية "لا رجعة عنه"

2026-03-24 | 00:37
LBCI
كيم: وضع كوريا الشمالية كدولة نووية "لا رجعة عنه"

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بيونغ يانغ لن تغير وضعها كدولة مسلحة نوويا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية الثلاثاء.
     
وتناول الزعيم الكوري الشمالي في خطاب سياسي ألقاه الاثنين في المجلس التشريعي في بيونغ يانغ مجموعة من المواضيع المختلفة، من الأسلحة النووية والسياسة الدفاعية إلى الأهداف الاقتصادية والعلاقات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بحسب الوكالة.
     
وقال كيم: "سنواصل ترسيخ وضعنا كدولة مسلحة نوويا كمسار لا رجعة عنه، مع تصعيد نضالنا ضد القوى المعادية بقوة".
     
كما أكّد أن ما تقوم به الولايات المتحدة يرقى إلى مستوى "إرهاب دولة" و"عدوان"، في إشارة على الأرجح إلى حرب الشرق الأوسط التي اندلعت بسبب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط.
     
وقال "بما يتوافق مع المهمة الموكلة إلينا بموجب دستور الجمهورية (كوريا الشمالية)، سنواصل تطوير وتعزيز قدراتنا النووية للدفاع عن النفس".
     
وأضاف أن تطوير ترسانة نووية "مبرر تماما".
 
ولفت الى ان بيونغ يانغ ستضمن "الجاهزية التشغيلية الكاملة" لقواتها النووية لمواجهة "التهديدات الاستراتيجية".
     

