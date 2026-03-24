الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
بيروت
17
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كيم: وضع كوريا الشمالية كدولة نووية "لا رجعة عنه"
2026-03-24 | 00:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بيونغ يانغ لن تغير وضعها كدولة مسلحة نوويا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية الثلاثاء.
وتناول الزعيم الكوري الشمالي في خطاب سياسي ألقاه الاثنين في المجلس التشريعي في بيونغ يانغ مجموعة من المواضيع المختلفة، من الأسلحة النووية والسياسة الدفاعية إلى الأهداف الاقتصادية والعلاقات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بحسب الوكالة.
وقال كيم: "سنواصل ترسيخ وضعنا كدولة مسلحة نوويا كمسار لا رجعة عنه، مع تصعيد نضالنا ضد القوى المعادية بقوة".
كما أكّد أن ما تقوم به الولايات المتحدة يرقى إلى مستوى "إرهاب دولة" و"عدوان"، في إشارة على الأرجح إلى حرب الشرق الأوسط التي اندلعت بسبب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط.
وقال "بما يتوافق مع المهمة الموكلة إلينا بموجب دستور الجمهورية (كوريا الشمالية)، سنواصل تطوير وتعزيز قدراتنا النووية للدفاع عن النفس".
وأضاف أن تطوير ترسانة نووية "مبرر تماما".
ولفت الى ان بيونغ يانغ ستضمن "الجاهزية التشغيلية الكاملة" لقواتها النووية لمواجهة "التهديدات الاستراتيجية".
أخبار دولية
كوريا
الشمالية
كدولة
نووية
"لا
عنه"
التالي
اليابان ستبدأ الضخ من مخزوناتها النفطية اعتبارا من الخميس
سبعة قتلى في قصف على مقرّ للحشد الشعبي في غرب العراق
السابق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:06
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:06
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
06:50
الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان
أخبار لبنان
06:50
الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان
3
خبر عاجل
14:28
أدرعي: اعتقلنا مسلحين من وحدة قوة الرضوان... والعناصر وصلوا من البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد
خبر عاجل
14:28
أدرعي: اعتقلنا مسلحين من وحدة قوة الرضوان... والعناصر وصلوا من البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد
4
خبر عاجل
12:53
بالصورة: عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها عصرًا في الحازمية...
خبر عاجل
12:53
بالصورة: عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها عصرًا في الحازمية...
5
أمن وقضاء
02:04
انذار اسرائيلي الى سكان برج الشمالي...
أمن وقضاء
02:04
انذار اسرائيلي الى سكان برج الشمالي...
6
أمن وقضاء
01:12
شهداء وجرحى في استهداف شقة سكنية في بشامون فجرا (فيديو)
أمن وقضاء
01:12
شهداء وجرحى في استهداف شقة سكنية في بشامون فجرا (فيديو)
7
أمن وقضاء
07:53
شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار
أمن وقضاء
07:53
شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار
8
خبر عاجل
11:39
إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً
خبر عاجل
11:39
إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More