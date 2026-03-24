ارتفاع حصيلة القصف الأميركي على مقر الحشد الشعبي في غرب العراق إلى 15 قتيلا

ارتفعت حصيلة القتلى في قصف أميركي فجر الثلاثاء على مقرّ لعمليات الحشد الشعبي بغرب العراق إلى 15 عنصرا، حسبما أعلنت هيئة الحشد في بيان.



ومن بين هؤلاء القتلى "قائد عمليات (محافظة الأنبار) في الحشد الشعبي" سعد دواي، بحسب البيان.

