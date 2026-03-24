انفجار في مصفاة نفط في تكساس

وقع انفجار الاثنين في مصفاة فاليرو للنفط في بورت آرثر في ولاية تكساس الأميركية فقا للسلطات التي طلبت من السكان الاحتماء.



وكتب مسؤولو إدارة الطوارئ في بورت آرثر في تحذير: "لضمان سلامة جميع السكان في المنطقة المجاورة وفي ضوء الانفجار الأخير في مصفاة فاليرو، أصدر أمر بالبقاء في المنازل"، مشيرين إلى أن الأمر ينطبق على مساحة كبيرة من الأرض المحيطة بالمصفاة.



وجاء في بيان لفاليرو "هناك حريق حاليا في وحدة بمصفاة فاليرو في بورت آرثر.

وتم التأكد من سلامة جميع الموظفين"، مضيفة أن سلامة العمال "تمثل أولوية قصوى".



وأظهرت تقارير لوسائل إعلام محلية ألسنة لهب وعمودا من الدخان الأسود يتصاعد من المصفاة، فيما أفاد سكان المناطقة المجاورة بسماع دوي انفجار قوي هز النوافذ.