ستة قتلى من قوات البشمركة في هجمات صاروخية على كردستان العراق

قضى ستة عناصر من قوات البشمركة في كردستان العراق فجر الثلاثاء في هجمات صاروخية استهدفت مقرّا لهم في محافظة أربيل، بحسب مصدر أمني ووسيلة إعلام محلية.



وقال المصدر "حتى الآن هناك ستة شهداء ومفقودان و22 جريحا في حصيلة هجوم استهدف معسكرا تابعا للفرقة السابعة من قوات البشمركة الكردستانية".



وأوردت قناة "رووداو" التلفزيونية المحلية على موقعها الإلكتروني بيانا صادرا عن قوات البشمركة تحدث عن أن "مقرات الفرقة السابعة استُهدفت بالصواريخ في توقيتين منفصلين فجر" الثلاثاء.