ست إصابات جراء صواريخ إيرانية على تل أبيب

تعرّض ستة أشخاص لإصابات طفيفة صباح الثلاثاء في تل أبيب حيث دوّت صفارات الإنذار مرارا للتحذير من صواريخ إيرانية، وفق ما أعلن الإسعاف الإسرائيلي.



وأعلنت نجمة داوود الحمراء عن "ستة مصابين إصاباتهم طفيفة في أربعة مواقع مختلفة" ونشرت تسجيلات مصوّرة لمبنى فيه تشقق وسيارات اندلعت فيها النيران.



ونُشر عناصر من الشرطة واختصاصيون في نزع المتفجرات في عدّة مواقع، بحسب ما أعلنت شرطة تل أبيب.