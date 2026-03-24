رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
الحرب متواصلة في الشرق الأوسط بعد إعلان ترامب المفاجئ عن مفاوضات مع إيران
أخبار دولية
2026-03-24 | 03:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الحرب متواصلة في الشرق الأوسط بعد إعلان ترامب المفاجئ عن مفاوضات مع إيران
تواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل الثلاثاء بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاجئ وجود مباحاثات بين واشنطن وطهران.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صواريخ إيرانية وعمل على اعتراضها، فيما نشر جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء" مقطع فيديو لمبنى متضرر في شمال إسرائيل، وأعلن إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة في أربع مناطق.
وفي لبنان، حيث أسفرت الحرب عن أكثر من ألف قتيل ومليون نازح، شنّت إسرائيل سبع غارات ليلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله الموالي لإيران. وأظهرت مشاهد مباشرة بثتها وكالة فرانس برس سحبا كثيفة من الدخان.
وأغار الطيران الإسرائيلي أيضا على بلدة بشامون جنوب شرق العاصمة، ما أسفر عن مقتل شخصين بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
وفي الخليج، قالت السعودية إنها دمرت عشرين طائرة مسيّرة على الأقل، بينما أعلن الجيش الكويتي التصدي لصواريخ وطائرات مسيرّة.
وفي العراق، أفاد مصدر في الحشد الشعبي بمقتل 15 من عناصره في غارة أميركية على أحد مقراته، من بينهم قائد عمليات محافظة الأنبار سعد داوي.
كما قضى ستة عناصر من قوات البشمركة في إقليم كردستان العراق فجر الثلاثاء في هجمات صاروخية استهدفت مقرّا لهم في محافظة أربيل، بحسب مصدر أمني ووسيلة إعلام محلية، من دون تحديد مصدر الهجوم.
وفي إيران، استهدفت غارات أميركية إسرائيلية فجر الثلاثاء منشأتين للطاقة في مدينة أصفهان (وسط) وخرمشهر (جنوب غرب)، بحسب ما نقلت وكالة فارس.
جاء ذلك بعدما أعلن ترامب على منصته "تروث سوشال" تأجيلا لمدة خمسة أيام للضربات التي هدّد بشنّها على محطات كهرباء وبنى تحتية أخرى في إيران إن لم تفتح طهران مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.
لكنه هدّد أيضا بأنه سيعاود القصف إن فشلت المفاوضات.
وتحدث ترامب الاثنين عن مفاوضات "جيدة جدا" مع مسؤول إيراني رفيع لم يسمه.
وأشار موقع "أكسيوس" الإخباري إلى إمكانية أن يكون رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف هو المسؤول المنخرط في المباحثات.
لكن قاليباف نفى ذلك على منصة اكس، وقال "لم تجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، والأخبار الزائفة يتم استخدامها للتلاعب بأسواق المال والنفط، والخروج من المستنقع الذي علقت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل".
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقال إنّ "الرئيس ترامب يعتقد أنّ هناك فرصة للاستفادة من الإنجازات الهائلة التي حققها الجيشان الإسرائيلي والأميركي، من أجل تحقيق أهداف الحرب في اتفاق من شأنه أن يحمي مصالحنا الحيوية".
وأشار موقع "أكسيوس" أيضا لإمكان أن يلتقي المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وفدا إيرانيا هذا الأسبوع في باكستان.
ولم تنف المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت هذه المعلومة، لكنها قالت لوكالة فرانس برس إن مثل هذه "التكهنات" لا ينبغي "اعتبارها مؤكدة ما لم تُعلن رسميا من البيت الأبيض".
ووعد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف طهران بأن تسعى بلاده لإحلال السلام في المنطقة.
جلسة عاجلة الأربعاء لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لبحث الهجمات الإيرانية على دول الخليج
ست إصابات جراء صواريخ إيرانية على تل أبيب
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-03-12
تركيا "تتحدث" مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2026-03-12
تركيا "تتحدث" مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
2026-03-23
بكين تحذر من خطر خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط بعد تهديدات ترامب
أخبار دولية
2026-03-23
بكين تحذر من خطر خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط بعد تهديدات ترامب
0
آخر الأخبار
2026-03-05
كالاس: دول في الشرق الأوسط أعربت عن قلقها إزاء احتمالية اندلاع حروب أهلية في إيران
آخر الأخبار
2026-03-05
كالاس: دول في الشرق الأوسط أعربت عن قلقها إزاء احتمالية اندلاع حروب أهلية في إيران
0
أخبار دولية
2026-03-17
قاليباف: الولايات المتحدة لن تفرض مشيئتها في النظام الجديد الذي سيسود الشرق الأوسط بعد الحرب
أخبار دولية
2026-03-17
قاليباف: الولايات المتحدة لن تفرض مشيئتها في النظام الجديد الذي سيسود الشرق الأوسط بعد الحرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:16
جلسة عاجلة الأربعاء لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لبحث الهجمات الإيرانية على دول الخليج
أخبار دولية
06:16
جلسة عاجلة الأربعاء لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لبحث الهجمات الإيرانية على دول الخليج
0
أخبار دولية
03:48
ست إصابات جراء صواريخ إيرانية على تل أبيب
أخبار دولية
03:48
ست إصابات جراء صواريخ إيرانية على تل أبيب
0
أخبار دولية
03:45
ستة قتلى من قوات البشمركة في هجمات صاروخية على كردستان العراق
أخبار دولية
03:45
ستة قتلى من قوات البشمركة في هجمات صاروخية على كردستان العراق
0
أخبار دولية
03:29
غارات على منشأتين للطاقة في إيران
أخبار دولية
03:29
غارات على منشأتين للطاقة في إيران
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:59
مصادر أمنية: رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض لم يكن في المنزل أثناء الغارة الجوية في الموصل
آخر الأخبار
04:59
مصادر أمنية: رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض لم يكن في المنزل أثناء الغارة الجوية في الموصل
0
خبر عاجل
05:08
استهداف شقة سكنية في مخيم المية ومية - صيدا
خبر عاجل
05:08
استهداف شقة سكنية في مخيم المية ومية - صيدا
0
آخر الأخبار
06:23
الوكالة الوطنية: غارة على قانا واخرى تستهدف بيك أب في الشبريحة وسقوط شهيد
آخر الأخبار
06:23
الوكالة الوطنية: غارة على قانا واخرى تستهدف بيك أب في الشبريحة وسقوط شهيد
0
أخبار لبنان
06:14
مرقص عن الاجتماع الوزاري بالسرايا: رئيس الحكومة تابع الأوضاع العسكرية والمالية وشؤون النازحين
أخبار لبنان
06:14
مرقص عن الاجتماع الوزاري بالسرايا: رئيس الحكومة تابع الأوضاع العسكرية والمالية وشؤون النازحين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:10
استهداف احدى محطات الامانة في النبطية...
أمن وقضاء
04:10
استهداف احدى محطات الامانة في النبطية...
0
تقارير نشرة الاخبار
04:03
ردود الفعل في الادارة الاسرائيلية تجاه احتمالية التقارب بين واشنطن وطهران لانتاج اتفاقية..
تقارير نشرة الاخبار
04:03
ردود الفعل في الادارة الاسرائيلية تجاه احتمالية التقارب بين واشنطن وطهران لانتاج اتفاقية..
0
أمن وقضاء
03:16
للمرة الثانية... عدد من مقاتلي حزب الله يمثل أمام قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية
أمن وقضاء
03:16
للمرة الثانية... عدد من مقاتلي حزب الله يمثل أمام قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية
0
أخبار لبنان
03:14
كاهن بلدة عين ابل يتحدث للـLBCI عن حادثة استهداف المنزل في البلدة
أخبار لبنان
03:14
كاهن بلدة عين ابل يتحدث للـLBCI عن حادثة استهداف المنزل في البلدة
0
أمن وقضاء
02:30
غارات على محطات الامانة وانذارات... اليكم المشهد من صور
أمن وقضاء
02:30
غارات على محطات الامانة وانذارات... اليكم المشهد من صور
0
أمن وقضاء
02:26
غارات على الضاحية ليلا واستهداف شقة في بشامون... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
02:26
غارات على الضاحية ليلا واستهداف شقة في بشامون... اليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
02:20
استهدافات متواصلة... هكذا يبدو الوضع في النبطية
أمن وقضاء
02:20
استهدافات متواصلة... هكذا يبدو الوضع في النبطية
0
تقارير نشرة الاخبار
15:09
خارطة التوغل وتدمير البنى التحتية في جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
15:09
خارطة التوغل وتدمير البنى التحتية في جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
15:06
"معرض بيبلوس" في باريس: ذاكرة حضارة تتحدّى الحرب
تقارير نشرة الاخبار
15:06
"معرض بيبلوس" في باريس: ذاكرة حضارة تتحدّى الحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:06
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:06
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
06:50
الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان
أخبار لبنان
06:50
الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان
3
خبر عاجل
14:28
أدرعي: اعتقلنا مسلحين من وحدة قوة الرضوان... والعناصر وصلوا من البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد
خبر عاجل
14:28
أدرعي: اعتقلنا مسلحين من وحدة قوة الرضوان... والعناصر وصلوا من البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد
4
خبر عاجل
12:53
بالصورة: عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها عصرًا في الحازمية...
خبر عاجل
12:53
بالصورة: عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها عصرًا في الحازمية...
5
أمن وقضاء
02:04
انذار اسرائيلي الى سكان برج الشمالي...
أمن وقضاء
02:04
انذار اسرائيلي الى سكان برج الشمالي...
6
أمن وقضاء
01:12
شهداء وجرحى في استهداف شقة سكنية في بشامون فجرا (فيديو)
أمن وقضاء
01:12
شهداء وجرحى في استهداف شقة سكنية في بشامون فجرا (فيديو)
7
أمن وقضاء
07:53
شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار
أمن وقضاء
07:53
شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار
8
خبر عاجل
11:39
إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً
خبر عاجل
11:39
إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً
