الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ سلسلة ضربات في مناطق عدة بإيران

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه نفّذ سلسلة ضربات جوية في عدة مناطق إيرانية، بما فيها مدينة أصفهان في وسط البلاد.



وقال الجيش في بيان إنه "استكمل موجة كبيرة من الضربات في أصفهان"، مضيفا أنه أطلق "موجة ضربات واسعة النطاق.. في مناطق عدة في إيران".