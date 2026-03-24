قطر تؤكد دعمها لكافة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع إيران

أكّدت قطر دعمها لكافة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، والتي لاتزال متواصلة بعد إعلان ترامب المفاجئ عن مفاوضات مع إيران.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في خلال مؤتمر صحافي في الدوحة: "ندعم جميع الجهود الدبلوماسية في هذا الإطار، سواء كانت الاتصالات أو القنوات الرسمية وغير الرسمية".



وأضاف الأنصاري: "أؤكد هنا أنه ليس هناك حاليا أي جهد قطري مباشر في ما يتعلق بوساطة بين الطرفين. تركيزنا حاليا ينصب بشكل كامل على الدفاع عن بلدنا والتعامل مع الخسائر الناتجة عن الهجمات المختلفة التي تعرضت لها دولة قطر".