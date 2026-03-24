تعيين محمد باقر ذو القدر خلفا للاريجاني

عيّنت إيران القيادي السابق في الحرس الثوري محمد باقر ذو القدر أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لعلي لاريجاني، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.



وأعلنت إسرائيل قتل لاريجاني الذي كان شخصية نافذة في الجمهورية الإسلامية بغارة في طهران الأسبوع الماضي.

