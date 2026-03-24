الفيليبين تعلن "حالة طوارئ وطنية" في مجال الطاقة

أعلن الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس حالة "طوارئ وطنية في مجال الطاقة"، مشيرا إلى مخاطر الحرب في الشرق الأوسط على إمدادات الوقود المحلية واستقرار الطاقة.



وقال في أمر تنفيذي: "الإعلان عن حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة في ضوء النزاع الجاري في الشرق الأوسط والخطر الوشيك الناجم عن ذلك على توفر واستقرار إمدادات الطاقة في البلاد".