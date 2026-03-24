روبيو يبحث ملف إيران مع وزراء مجموعة السبع في فرنسا الجمعة

أخبار دولية
2026-03-24 | 08:50
أعلنت الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو سيجتمع مع نظرائه من بلدان مجموعة السبع في فرنسا الجمعة لبحث ملف الحرب التي شنتها بلاده على إيران.
     
تأتي الزيارة بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن تجري مفاوضات مع طهران، وهو أمر نفته الجمهورية الإسلامية، فيما تراجع في الوقت الحالي عن تهديده بتدمير إنتاج الكهرباء في إيران.
     
وذكرت وزارة الخارجية الثلاثاء أن ربويو الذي يقوم بأول رحلة رسمية إلى الخارج منذ هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 شباط/فبراير، سينضم إلى محادثات وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي-لا-فيل على أطراف باريس.
     
وقال الناطق باسم الخارجية تومي بيغوت إن روبيو سيبحث مع نظرائه "الحرب الروسية-الأوكرانية والوضع في الشرق الأوسط والتهديدات حول العالم للسلم والاستقرار".
     
تتولى فرنسا حاليا رئاسة مجموعة السبع التي تضم أيضا كلا من بريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

LBCI التالي
الإمارات تعلن مقتل متعاقد مغربي مع قواتها في هجوم إيراني في البحرين
الفيليبين تعلن "حالة طوارئ وطنية" في مجال الطاقة
LBCI السابق

LBCI
آخر الأخبار
08:06

الخارجية الأميركية: الوزير روبيو سيحضر الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في فرنسا يوم الجمعة وسيناقش الحرب الأوكرانية والوضع في الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
2026-01-26

اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الثلاثاء بمبادرة من فرنسا

LBCI
أخبار دولية
2026-01-21

فرنسا تؤجل اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع للأسبوع المقبل

LBCI
أخبار دولية
2026-02-28

روبيو سيقدم إحاطة السبت لنظرائه في مجموعة السبع بشأن الضربات على إيران

LBCI
أخبار دولية
17:52

القناة 12 الإسرائيلية: وثيقة من 15 بندًا لاتفاق محتمل بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب

LBCI
أخبار دولية
17:14

ماكرون يدعو إيران إلى "الانخراط بنية حسنة في المفاوضات" لإنهاء الحرب​

LBCI
أخبار دولية
17:04

وكالة الطاقة الذرية تدعو "لأقصى درجات ضبط النفس" بعد إعلان إيران تعرّض محطة بوشهر لهجوم

LBCI
أخبار دولية
16:51

العراق يعلن توقيف أربعة أشخاص على خلفية إطلاق صواريخ نحو سوريا الاثنين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:39

لبنان يسحب الاعتماد عن السفير الإيراني المعيّن.. ويمنحه حتى الأحد للمغادرة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-21

المقاومة الإسلامية في العراق: نفذنا 27 هجومًا على قواعد "للعدو" في العراق والمنطقة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-04

الاتصال الذي تلقاه رئيس دائرة الجمارك بضرورة إخلاء مركز المصنع إخبار كاذب حسب تحقيقات المديرية العامة للأمن العام

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-21

وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 4 مسيرات في المنطقة الشرقية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:47

ترامب: إيران قدمت هدية كبيرة لأميركا في مجال الطاقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

فقط في لبنان: PlayStation عالطريق العام !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51

الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة وطالت أكثر من منطقة اليوم... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

إسرائيل تفصل حربها على لبنان عن الحرب مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

المحكمة العسكرية توقف عنصرين من حزب الله وتدعي عليهما جنائيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

الحرب تتحوّل إلى مليارات الدولارات… وهؤلاء هم الرابحون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

وزارة الخارجية تطرد السفير الإيرانيّ وبري يمنعه من المغادرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

بين أميركا وإيران مبادرة تركية - باكستانية... هل تسلك طريقها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

صوتُ إنفجاراتٍ فوق مناطق كسروان... وشرح تقنيّ لما حدث

LBCI
اقتصاد
03:06

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:39

لبنان يسحب الاعتماد عن السفير الإيراني المعيّن.. ويمنحه حتى الأحد للمغادرة

LBCI
أمن وقضاء
01:12

شهداء وجرحى في استهداف شقة سكنية في بشامون فجرا (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
02:04

انذار اسرائيلي الى سكان برج الشمالي...

LBCI
أخبار لبنان
11:13

أدرعي: الجيش الإسرائيلي والشاباك قضيا على عنصر من فيلق القدس في بيروت

LBCI
خبر عاجل
15:08

الجيش الإسرائيلي يقول إن خططه في إيران ولبنان لن تتغير بمعزل عن نتائج المفاوضات

LBCI
أمن وقضاء
06:31

معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية تصدر مذكرتي توقيف بحق مقاتلين من حزب الله بعد العثور على أسلحة وصواريخ....

LBCI
خبر عاجل
11:18

القناة 12 الإسرائيلية: مسؤول أميركي رفيع يقول إن الجيش الأميركي يقدّر أن الصاروخ الإيراني الذي سقط في لبنان كان موجّهًا إلى دولة أخرى - على الأرجح قبرص - لكنه تفكك في الجو فوق لبنان وسقطت أجزاؤه في منطقة بيروت

