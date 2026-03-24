روبيو يبحث ملف إيران مع وزراء مجموعة السبع في فرنسا الجمعة

أعلنت الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو سيجتمع مع نظرائه من بلدان مجموعة السبع في فرنسا الجمعة لبحث ملف الحرب التي شنتها بلاده على إيران.



تأتي الزيارة بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن تجري مفاوضات مع طهران، وهو أمر نفته الجمهورية الإسلامية، فيما تراجع في الوقت الحالي عن تهديده بتدمير إنتاج الكهرباء في إيران.



وذكرت وزارة الخارجية الثلاثاء أن ربويو الذي يقوم بأول رحلة رسمية إلى الخارج منذ هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 شباط/فبراير، سينضم إلى محادثات وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي-لا-فيل على أطراف باريس.



وقال الناطق باسم الخارجية تومي بيغوت إن روبيو سيبحث مع نظرائه "الحرب الروسية-الأوكرانية والوضع في الشرق الأوسط والتهديدات حول العالم للسلم والاستقرار".



تتولى فرنسا حاليا رئاسة مجموعة السبع التي تضم أيضا كلا من بريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان.