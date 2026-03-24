البيت الأبيض: العمليات الأميركية ضد إيران مستمرة بموازاة الجهود الدبلوماسية

يواصل الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب العمليات العسكرية ضد إيران بموازاة درسه خيارات دبلوماسية "جديدة"، على ما أعلن البيت الأبيض.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، في بيان لوكالة فرانس برس: "بينما يستكشف الرئيس ترامب ومفاوضوه هذا الاحتمال الدبلوماسيّ الجديد، تستمر عملية "الغضب الملحميّ" بلا هوادة، لتحقيق الأهداف العسكرية، التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة والبنتاغون (وزارة الدفاع)".