البابا لاون يبدي قلقه إزاء تصاعد نبرة العداء في الحرب الإيرانية: أجدد النداء من أجل وقف إطلاق النار

عبر البابا لاون عن قلقه إزاء تصاعد نبرة العداء في الحرب الإيرانية، مجددا دعواته إلى وقف إطلاق النار وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم إرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط في إطار حشد عسكري.



وأبدى البابا لاون، وهو أول بابا أميركي للفاتيكان، أسفه لأن "الكراهية تتزايد، والعنف يزداد سوءا".



وقال للصحفيين أثناء مغادرته مقر إقامته في كاستل غاندولفو بإيطاليا أمس الثلاثاء: "أريد أن أجدد النداء من أجل وقف إطلاق النار، والعمل من أجل إحلال السلام ولكن ليس بالسلاح بل عبر الحوار والسعي إلى إيجاد حل للجميع".



وأضاف: "هناك أكثر من مليون نازح والكثير من القتلى... أدعو كل السلطات إلى العمل بصدق من خلال الحوار لحل المشكلات".



وكثف البابا لاون في الأيام القليلة الماضية دعواته إلى إنهاء الحرب الإيرانية. وقال يوم الأحد إن هذا الصراع يمثل "فضيحة بحق العائلة البشرية جمعاء".