الفلبين: نعمل مع واشنطن لشراء النفط من دول خاضعة لعقوبات أميركية

كشف سفير الفلبين لدى الولايات المتحدة خوسيه مانويل روموالديز أن بلاده تعمل مع واشنطن للحصول على إعفاءات واستثناءات تتيح لها شراء النفط من دول خاضعة لعقوبات أميركية، وذلك لضمان وصول الإمدادات إليها.



وقال لرويترز في رسالة هاتفية: "نعمل مع وزارة الخارجية للحصول على إعفاءات أو استثناءات لشراء النفط من دول تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات".



وعندما سُئل عما إذا كان النفط الفنزويلي والإيراني جزءا من هذه المناقشات، قال: "يجري النظر في كل الخيارات".