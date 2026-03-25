حريق في خزان وقود في مطار الكويت بعد تعرضه لهجوم بمسيّرات



أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت الأربعاء أن خزان وقود في مطار الكويت الدولي اشتعلت فيه النيران بعد استهدافه بطائرات مسيّرة.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبد الله الراجحي أنه "بحسب التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط ولا توجد أي خسائر في الأرواح".



وأوضح أن "الجهات المختصة باشرت فورا تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة حيث تتعامل فرق الإطفاء والجهات المعنية مع الحريق فيما تتواجد جميع الجهات المختصة في موقع الحادث".



ولاحقا، قال الجيش الكويتي "تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية" بعدما أعلن الحرس الوطني الكويتي أنه نجح في إسقاط ست طائرات مسيّرة.



وفي السعودية المجاورة، أفاد الناطق باسم وزارة الدفاع عن "اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في المنطقة الشرقية" في المملكة.