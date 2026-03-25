الحرس الثوري يعلن إطلاق صواريخ نحو إسرائيل والبحرين والكويت والأردن

أعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء أنه أطلق صواريخ باتجاه إسرائيل والكويت والبحرين والأردن، وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي.



وأفاد التلفزيون الرسمي بأن الحرس الثوري استهدف مواقع عدة في شمال إسرائيل ووسطها، بما فيها تل أبيب، بالإضافة إلى قاعدتين عسكريتين أميركيتين في الكويت وقاعدة أخرى في البحرين وقاعدة ثالثة في الأردن، باستخدام "صواريخ موجهة تعمل بالوقود السائل والصلب ومسيّرات هجومية".

