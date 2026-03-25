أعمال العنف في هايتي أسفرت عن مقتل أكثر من 5500 شخص في أقل من عام

أخبار دولية
2026-03-25 | 01:23
أعمال العنف في هايتي أسفرت عن مقتل أكثر من 5500 شخص في أقل من عام

قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن أعمال العنف التي ترتكبها العصابات في هايتي والعمليات الأمنية التي تستهدفها تسببت بأكثر من 5500 وفاة بين آذار 2025 ومنتصف كانون الثاني.
     
ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة الفساد المستشري والإفلات من العقاب في أفقر دولة في الأميركتين.
     
وسلط تقرير جديد أعده مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "الضوء على تداعيات توسع نفوذ العصابات في هايتي على حقوق الإنسان، بما في ذلك سيطرتها على طرق بحرية وبرية رئيسية، وسط عنف دموي مستمر. وينخرط في هذا العنف العصابات وقوات الأمن وشركات الأمن الخاصة ومجموعات الدفاع الذاتي".
     
وأوضح التقرير أنه "قُتل ما لا يقل عن 5519 شخصا في هايتي وأُصيب 2608 آخرون في الفترة بين 1 آذار 2025 و15 كانون الثاني2026".
     
وأضاف "أسفر العنف الذي ارتكبته العصابات عن مقتل ما لا يقل عن 1424 شخصا وإصابة 790 آخرين، بينما أسفرت العمليات التي شنتها قوات الأمن ضد العصابات عن مقتل ما لا يقل عن 3497 شخصا وإصابة 1742 آخرين. أما الهجمات التي شنتها مجموعات الدفاع الذاتي ضد العصابات فقد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 598 شخصا وإصابة 76 آخرين".
     
ومنذ سنوات، تعاني هايتي عنف العصابات مع جرائم قتل وعمليات اغتصاب وخطف متكررة.

