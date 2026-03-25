كيم يتعهد دعما دائما لروسيا
2026-03-25 | 01:27
كيم يتعهد دعما دائما لروسيا
قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بلاده ستدعم روسيا دائما، وفق وكالة الأنباء المركزية الرسمية، وذلك في رسالة شكر وجهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وعززت كوريا الشمالية علاقاتها مع موسكو منذ غزوها أوكرانيا في شباط 2022.
وبحسب وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية، أرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ قرابة أربع سنوات. وبحسب تقديرات كوريا الجنوبية، قتل 600 منهم وأصيب آلاف آخرون بجروح.
ويقول محلّلون إن كوريا الشمالية تتلقى في المقابل مساعدات مالية وتكنولوجيا عسكرية وإمدادات غذائية وطاقة من روسيا.
قال كيم في رسالته الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "أعرب عن خالص شكري لكم على إرسالكم التهاني الحارة والصادقة لمناسبة عودتي لتولي مهامي الشاقة كرئيس لشؤون الدولة".
وأعاد المجلس التشريعي في كوريا الشمالية تعيين كيم هذا الأسبوع رئيسا لأعلى هيئة لصنع السياسات والحكم في البلاد.
وأضاف كيم "اليوم تتعاون كوريا الشمالية وروسيا بشكل وثيق للدفاع عن سيادة البلدين. ستبقى بيونغ يانغ دائما بجانب موسكو. هذا خيارنا وإرادتنا التي لا تتزعزع".
أخبار دولية
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تتعهد بسعي مشترك لسلام دائم في أوكرانيا
2026-01-26
أخبار لبنان
2026-01-26
بري عرض مع الخليفي للأوضاع محليا واقليميا وحمله شكر لبنان لدولة قطر لدعمها الدائم
2026-02-15
أخبار دولية
2026-02-15
ترامب: مجلس السلام تعهد بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية بغزة
2026-02-12
أخبار دولية
2026-02-12
مارك روته: حلف الأطلسي تعهد بدعم شراء أسلحة لأوكرانيا
أخبار دولية
06:05
الكرملين: لم نتلق معلومات من إيران عن خطة أميركية من 15 نقطة
05:20
السفير الإيراني لدى باكستان: لم تجر أي مفاوضات بين واشنطن وطهران
05:03
الأمم المتحدة: الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بكارثة
04:49
اسرائيل لا تخفِ قلقها من الاتفاق الاميركي-الايراني.. وتُحاول بلورة بعض البنود
آخر الأخبار
05:25
التلفزيون الإيراني: إطلاق دفعة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة بعد دقائق من الدفعة السابقة
05:28
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت 4 دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل خلال 40 دقيقة
05:30
إذاعة الجيش الإسرائيلي: دوي انفجارات عديدة في تل أبيب الكبرى وجاري الفحص إن كان القصف بصاروخ عنقودي
05:31
إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض الصاروخ الإيراني الذي أطلق باتجاه وسط إسرائيل قبل قليل
أخبار دولية
04:49
اسرائيل لا تخفِ قلقها من الاتفاق الاميركي-الايراني.. وتُحاول بلورة بعض البنود
04:37
تشييع المسعفَين في بلدة حاروف - النبطية
03:20
بعد الغارة على منطقة الصفير فجرا... الهدوء يسيطر على الضاحية الجنوبية
02:20
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة... هكذا كان المشهد الميداني في النبطية
02:16
من صور... هذه حصيلة الاعتداءات الاسرائيلية
16:47
ترامب: إيران قدمت هدية كبيرة لأميركا في مجال الطاقة
14:53
فقط في لبنان: PlayStation عالطريق العام !
14:51
الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة وطالت أكثر من منطقة اليوم... إليكم التفاصيل
14:49
إسرائيل تفصل حربها على لبنان عن الحرب مع إيران
1
06:39
لبنان يسحب الاعتماد عن السفير الإيراني المعيّن.. ويمنحه حتى الأحد للمغادرة
03:32
منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...
11:13
أدرعي: الجيش الإسرائيلي والشاباك قضيا على عنصر من فيلق القدس في بيروت
15:08
الجيش الإسرائيلي يقول إن خططه في إيران ولبنان لن تتغير بمعزل عن نتائج المفاوضات
17:26
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
06:31
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية تصدر مذكرتي توقيف بحق مقاتلين من حزب الله بعد العثور على أسلحة وصواريخ....
17:18
إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...
11:18
القناة 12 الإسرائيلية: مسؤول أميركي رفيع يقول إن الجيش الأميركي يقدّر أن الصاروخ الإيراني الذي سقط في لبنان كان موجّهًا إلى دولة أخرى - على الأرجح قبرص - لكنه تفكك في الجو فوق لبنان وسقطت أجزاؤه في منطقة بيروت
