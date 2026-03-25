ترامب يرسل خطة سلام لإيران وطهران تخفف قبضتها على مضيق هرمز

أخبار دولية
2026-03-25 | 01:30
مشاهدات عالية
ترامب يرسل خطة سلام لإيران وطهران تخفف قبضتها على مضيق هرمز

اقترح دونالد ترامب خطة سلام على إيران وأعرب عن تفاؤله بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، في حين أعلنت طهران أنها ستسمح للسفن غير المعادية بالمرور عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، في اليوم السادس والعشرين من الحرب.
     
وأكد الرئيس الأميركي الثلاثاء أن الولايات المتحدة تتفاوض "حاليا" مع إيران لوقف إطلاق النار، في وقت تواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل ودول خليجية.
     
وأفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء بأن الجيش الأميركي يستعد لإرسال نحو 3000 مظلي من وحدة محمولة جوا إلى الشرق الأوسط لدعم العمليات ضد إيران، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عملياته في إيران ولبنان "وفقا لخطة ثابتة" بمعزل عن أي مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية.
     
تزامنا، أشارت العديد من وسائل الإعلام، بما فيها صحيفة نيويورك تايمز وقناة 12 الإسرائيلية إلى أن إدارة ترامب أرسلت مقترحا لوقف الحرب يضم 15 نقطة إلى إيران عبر باكستان التي تحافظ على علاقات جيدة مع الجانبين.
     
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولَين لم تكشف هويتهما، أن المقترح أُرسل إلى إيران عبر باكستان التي عرضت القيام بدور الوسيط.
     
ويدعو المقترح إلى وضع حد لتخصيب اليورانيوم في الجمهورية الإسلامية وتسليم المواد المخصبة التي تقول إسرائيل والولايات المتحدة إن يمكن تطويرها إلى قنبلة نووية، وفق ما ذكرت القناة 12.
     
ويتضمن المقترح أيضا أن تسمح إيران بالملاحة دون عوائق في مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس نفط العالم، بعدما أدى الحصار الجزئي الذي فرضته طهران إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بشكل حاد.
     
في المقابل، ترفع كل العقوبات عن إيران، وفقا لتقرير القناة الإسرائيلية، كما تتلقى مساعدة في تطوير الطاقة النووية المدنية في بوشهر، وهو موقع رئيسي اتهمت طهران إسرائيل الثلاثاء بضربه.
     
وأشارت المنظمة البحرية الدولية الثلاثاء إلى أن إيران أرسلت لها بيانا مؤرخا الأحد جاء فيه أنه يمكن السفن "غير المعادية" عبور مضيق هرمز إذا استوفت شروط السلامة والأمن بالتنسيق مع السلطات المختصة.
     
ويمر 20% تقريبا من النفط والغاز العالميين عبر هذا المضيق الاستراتيجي والذي تسبب إغلاقه بشكل شبه كامل من طهران في الأسابيع الأخيرة في ارتفاع حاد في أسعار النفط.
     
وقال ترامب الثلاثاء أيضا إن إيران قدمت للولايات المتحدة "هدية كبيرة جدا" على صعيد النفط والغاز، من دون تقديم تفاصيل.
     
وقد أدت تلك التطورات إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 6% تقريبا بعد وقت قصير من افتتاح بورصة طوكيو.

المتحدث باسم مقر قيادة خاتم الأنبياء بإيران: الولايات المتحدة "تتفاوض مع نفسها"
كيم يتعهد دعما دائما لروسيا
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-19

ترامب: لا نحتاج شيئًا من أحد وإيران على وشك الدمار لكنهم ينشرون الألغام في مضيق هرمز

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-15

الخارجية الفرنسية: لن نرسل سفنًا حربية إلى مضيق هرمز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-09

إيران بين مسقط وطهران: تفاوضٌ مرن في الخارج وقبضةٌ مشدودة في الداخل

LBCI
أخبار دولية
2026-03-23

ترامب: «السلام من خلال القوة» ويهدّد بتدمير منشآت الطاقة الإيرانية إذا لم يُفتح مضيق هرمز

LBCI
أخبار دولية
06:05

الكرملين: لم نتلق معلومات من إيران عن خطة أميركية من 15 نقطة

LBCI
أخبار دولية
05:20

السفير الإيراني لدى باكستان: لم تجر أي مفاوضات بين واشنطن وطهران

LBCI
أخبار دولية
05:03

الأمم المتحدة: الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بكارثة

LBCI
أخبار دولية
04:49

اسرائيل لا تخفِ قلقها من الاتفاق الاميركي-الايراني.. وتُحاول بلورة بعض البنود

LBCI
آخر الأخبار
05:25

التلفزيون الإيراني: إطلاق دفعة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة بعد دقائق من الدفعة السابقة

LBCI
آخر الأخبار
05:28

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت 4 دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل خلال 40 دقيقة

LBCI
آخر الأخبار
05:30

إذاعة الجيش الإسرائيلي: دوي انفجارات عديدة في تل أبيب الكبرى وجاري الفحص إن كان القصف بصاروخ عنقودي

LBCI
آخر الأخبار
05:31

إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض الصاروخ الإيراني الذي أطلق باتجاه وسط إسرائيل قبل قليل

LBCI
أخبار دولية
04:49

اسرائيل لا تخفِ قلقها من الاتفاق الاميركي-الايراني.. وتُحاول بلورة بعض البنود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:37

تشييع المسعفَين في بلدة حاروف - النبطية

LBCI
أمن وقضاء
03:20

بعد الغارة على منطقة الصفير فجرا... الهدوء يسيطر على الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
02:20

الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة... هكذا كان المشهد الميداني في النبطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:16

من صور... هذه حصيلة الاعتداءات الاسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
16:47

ترامب: إيران قدمت هدية كبيرة لأميركا في مجال الطاقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

فقط في لبنان: PlayStation عالطريق العام !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51

الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة وطالت أكثر من منطقة اليوم... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

إسرائيل تفصل حربها على لبنان عن الحرب مع إيران

LBCI
أخبار لبنان
06:39

لبنان يسحب الاعتماد عن السفير الإيراني المعيّن.. ويمنحه حتى الأحد للمغادرة

LBCI
حال الطقس
03:32

منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
11:13

أدرعي: الجيش الإسرائيلي والشاباك قضيا على عنصر من فيلق القدس في بيروت

LBCI
خبر عاجل
15:08

الجيش الإسرائيلي يقول إن خططه في إيران ولبنان لن تتغير بمعزل عن نتائج المفاوضات

LBCI
خبر عاجل
17:26

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
أمن وقضاء
06:31

معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية تصدر مذكرتي توقيف بحق مقاتلين من حزب الله بعد العثور على أسلحة وصواريخ....

LBCI
أخبار لبنان
17:18

إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...

LBCI
خبر عاجل
11:18

القناة 12 الإسرائيلية: مسؤول أميركي رفيع يقول إن الجيش الأميركي يقدّر أن الصاروخ الإيراني الذي سقط في لبنان كان موجّهًا إلى دولة أخرى - على الأرجح قبرص - لكنه تفكك في الجو فوق لبنان وسقطت أجزاؤه في منطقة بيروت

