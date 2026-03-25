ترامب يرسل خطة سلام لإيران وطهران تخفف قبضتها على مضيق هرمز
2026-03-25 | 01:30
اقترح دونالد ترامب خطة سلام على إيران وأعرب عن تفاؤله بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، في حين أعلنت طهران أنها ستسمح للسفن غير المعادية بالمرور عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، في اليوم السادس والعشرين من الحرب.
وأكد الرئيس الأميركي الثلاثاء أن الولايات المتحدة تتفاوض "حاليا" مع إيران لوقف إطلاق النار، في وقت تواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل ودول خليجية.
وأفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء بأن الجيش الأميركي يستعد لإرسال نحو 3000 مظلي من وحدة محمولة جوا إلى الشرق الأوسط لدعم العمليات ضد إيران، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عملياته في إيران ولبنان "وفقا لخطة ثابتة" بمعزل عن أي مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية.
تزامنا، أشارت العديد من وسائل الإعلام، بما فيها صحيفة نيويورك تايمز وقناة 12 الإسرائيلية إلى أن إدارة ترامب أرسلت مقترحا لوقف الحرب يضم 15 نقطة إلى إيران عبر باكستان التي تحافظ على علاقات جيدة مع الجانبين.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولَين لم تكشف هويتهما، أن المقترح أُرسل إلى إيران عبر باكستان التي عرضت القيام بدور الوسيط.
ويدعو المقترح إلى وضع حد لتخصيب اليورانيوم في الجمهورية الإسلامية وتسليم المواد المخصبة التي تقول إسرائيل والولايات المتحدة إن يمكن تطويرها إلى قنبلة نووية، وفق ما ذكرت القناة 12.
ويتضمن المقترح أيضا أن تسمح إيران بالملاحة دون عوائق في مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس نفط العالم، بعدما أدى الحصار الجزئي الذي فرضته طهران إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بشكل حاد.
في المقابل، ترفع كل العقوبات عن إيران، وفقا لتقرير القناة الإسرائيلية، كما تتلقى مساعدة في تطوير الطاقة النووية المدنية في بوشهر، وهو موقع رئيسي اتهمت طهران إسرائيل الثلاثاء بضربه.
وأشارت المنظمة البحرية الدولية الثلاثاء إلى أن إيران أرسلت لها بيانا مؤرخا الأحد جاء فيه أنه يمكن السفن "غير المعادية" عبور مضيق هرمز إذا استوفت شروط السلامة والأمن بالتنسيق مع السلطات المختصة.
ويمر 20% تقريبا من النفط والغاز العالميين عبر هذا المضيق الاستراتيجي والذي تسبب إغلاقه بشكل شبه كامل من طهران في الأسابيع الأخيرة في ارتفاع حاد في أسعار النفط.
وقال ترامب الثلاثاء أيضا إن إيران قدمت للولايات المتحدة "هدية كبيرة جدا" على صعيد النفط والغاز، من دون تقديم تفاصيل.
وقد أدت تلك التطورات إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 6% تقريبا بعد وقت قصير من افتتاح بورصة طوكيو.
ترامب: لا نحتاج شيئًا من أحد وإيران على وشك الدمار لكنهم ينشرون الألغام في مضيق هرمز
الخارجية الفرنسية: لن نرسل سفنًا حربية إلى مضيق هرمز
إيران بين مسقط وطهران: تفاوضٌ مرن في الخارج وقبضةٌ مشدودة في الداخل
ترامب: «السلام من خلال القوة» ويهدّد بتدمير منشآت الطاقة الإيرانية إذا لم يُفتح مضيق هرمز
الكرملين: لم نتلق معلومات من إيران عن خطة أميركية من 15 نقطة
السفير الإيراني لدى باكستان: لم تجر أي مفاوضات بين واشنطن وطهران
الأمم المتحدة: الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بكارثة
اسرائيل لا تخفِ قلقها من الاتفاق الاميركي-الايراني.. وتُحاول بلورة بعض البنود
التلفزيون الإيراني: إطلاق دفعة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة بعد دقائق من الدفعة السابقة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت 4 دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل خلال 40 دقيقة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: دوي انفجارات عديدة في تل أبيب الكبرى وجاري الفحص إن كان القصف بصاروخ عنقودي
إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض الصاروخ الإيراني الذي أطلق باتجاه وسط إسرائيل قبل قليل
اسرائيل لا تخفِ قلقها من الاتفاق الاميركي-الايراني.. وتُحاول بلورة بعض البنود
تشييع المسعفَين في بلدة حاروف - النبطية
بعد الغارة على منطقة الصفير فجرا... الهدوء يسيطر على الضاحية الجنوبية
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة... هكذا كان المشهد الميداني في النبطية
من صور... هذه حصيلة الاعتداءات الاسرائيلية
ترامب: إيران قدمت هدية كبيرة لأميركا في مجال الطاقة
فقط في لبنان: PlayStation عالطريق العام !
الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة وطالت أكثر من منطقة اليوم... إليكم التفاصيل
إسرائيل تفصل حربها على لبنان عن الحرب مع إيران
