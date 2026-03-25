ترامب يرسل خطة سلام لإيران وطهران تخفف قبضتها على مضيق هرمز

اقترح دونالد ترامب خطة سلام على إيران وأعرب عن تفاؤله بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، في حين أعلنت طهران أنها ستسمح للسفن غير المعادية بالمرور عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، في اليوم السادس والعشرين من الحرب.



وأكد الرئيس الأميركي الثلاثاء أن الولايات المتحدة تتفاوض "حاليا" مع إيران لوقف إطلاق النار، في وقت تواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل ودول خليجية.



وأفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء بأن الجيش الأميركي يستعد لإرسال نحو 3000 مظلي من وحدة محمولة جوا إلى الشرق الأوسط لدعم العمليات ضد إيران، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عملياته في إيران ولبنان "وفقا لخطة ثابتة" بمعزل عن أي مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية.



تزامنا، أشارت العديد من وسائل الإعلام، بما فيها صحيفة نيويورك تايمز وقناة 12 الإسرائيلية إلى أن إدارة ترامب أرسلت مقترحا لوقف الحرب يضم 15 نقطة إلى إيران عبر باكستان التي تحافظ على علاقات جيدة مع الجانبين.



ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولَين لم تكشف هويتهما، أن المقترح أُرسل إلى إيران عبر باكستان التي عرضت القيام بدور الوسيط.



ويدعو المقترح إلى وضع حد لتخصيب اليورانيوم في الجمهورية الإسلامية وتسليم المواد المخصبة التي تقول إسرائيل والولايات المتحدة إن يمكن تطويرها إلى قنبلة نووية، وفق ما ذكرت القناة 12.



ويتضمن المقترح أيضا أن تسمح إيران بالملاحة دون عوائق في مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس نفط العالم، بعدما أدى الحصار الجزئي الذي فرضته طهران إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بشكل حاد.



في المقابل، ترفع كل العقوبات عن إيران، وفقا لتقرير القناة الإسرائيلية، كما تتلقى مساعدة في تطوير الطاقة النووية المدنية في بوشهر، وهو موقع رئيسي اتهمت طهران إسرائيل الثلاثاء بضربه.



وأشارت المنظمة البحرية الدولية الثلاثاء إلى أن إيران أرسلت لها بيانا مؤرخا الأحد جاء فيه أنه يمكن السفن "غير المعادية" عبور مضيق هرمز إذا استوفت شروط السلامة والأمن بالتنسيق مع السلطات المختصة.



ويمر 20% تقريبا من النفط والغاز العالميين عبر هذا المضيق الاستراتيجي والذي تسبب إغلاقه بشكل شبه كامل من طهران في الأسابيع الأخيرة في ارتفاع حاد في أسعار النفط.



وقال ترامب الثلاثاء أيضا إن إيران قدمت للولايات المتحدة "هدية كبيرة جدا" على صعيد النفط والغاز، من دون تقديم تفاصيل.



وقد أدت تلك التطورات إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 6% تقريبا بعد وقت قصير من افتتاح بورصة طوكيو.