أدرعي: هاجمنا موقعين مركزيين لإنتاج صواريخ كروز بحرية في طهران

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن سلاح الجو هاجم بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية خلال الأيام الأخيرة موقعين مركزيين لإنتاج صواريخ كروز بحرية في طهران.



وقال عبر "إكس": "المواقع التي تم استهدافها كانت تعمل تحت قيادة وزارة الدفاع الإيرانية واستخدمها النظام لتطوير وإنتاج صواريخ كروز بحرية بعيدة المدى تتيح تدمير أهداف بحرية وبرية بشكل سريع. والضربات النوعية ألحقت أضرارًا واسعة بمنظومة صواريخ الكروز وتشكل طبقة إضافية في تعميق الضربة الموجهة إلى البنى التحتية العسكرية الإنتاجية التابعة للنظام الإيراني".